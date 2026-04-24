  • Tadamon katliamcısının gözlerinin içine bakıp sordu: Bu çocukları nasıl öldürdün?
Tadamon katliamcısının gözlerinin içine bakıp sordu: Bu çocukları nasıl öldürdün?

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili olan ve Suriye güçlerince yakalanan Emced Yusuf'u sorguladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 22:49
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Bakan Hattab, Emced Yusuf'u sorguya çekti.

Hattab, Emced Yusuf'a yönelik, "İnsanları öldürerek teselli oluyordun. İnsanları gözü kapalıyken koşturuyordun keskin nişancı var diye. Hadi koşun diye bağırıyordun. Senin bu yaptığın şeyi kimse yapmadı. Senin hiç insanlığın yok." ifadelerini kullandı.

Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Emced Yusuf'un yakaladıkları ilk suçlu olmadığını söyledi.

Hattap, "Emced Yusuf yakaladığımız ilk suçlu değildi. Allah'ın izniyle son da olmayacak. Suçluları tek tek takip etmeye ve adalete teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece işledikleri suçların cezasını çekecekler." dedi.

HAMA KIRSALINDA YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, bugün Hama kırsalında bir köyde yakalamıştı.

Tadamon Katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkan katliam, Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

