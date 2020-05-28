star.com.tr 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:49

Norveç'in Nordland bölgesindeki Bodo kasabasının dışında yaşayan bir çift, birkaç kuşaktır ailelerinin mülkü olan evlerinde tadilat yaparken cam bir boncuk ve bir Viking baltası buldu. Zemindeki çakıl taşlarını biraz daha eşeleyen çift, bir mezar olduğunu fark edince yetkililere haber verdi.



Haberi alan Tromso Üniversite Müzesi'nden arkeologlar hızlıca eve gelerek çalışmalara başladı.

Çalışmalara ilişkin ulusal yayın organı NRK'ya açıklamalarda bulunan Tromso Üniversitesi'nden Arkeolog Jorn Erik Henriksen '30 yıldır kazı yapıyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm.' dedi.

Çift başlangıçta bir cam boncuk ve Viking dönemine ait bir balta bulurken, arkeologlar bir ok başı dahil yeni keşifler yaptılar.

Henriksen, 'Bu bulgu kesinlikle bir mezarla uğraştığımızı gösteriyor. Ok ucu demirden. Muhtemelen geç Viking dönemine ait bir mezar.' dedi.

Kazı yapılan noktanın Viking mezarı olduğuna inanılıyor ancak, Henriksen'e göre, genellikle Demir Çağı mezar höyüklerine benzer oldukları için bir atık çukuru da olabilir.

Henriksen çifte, yetkililere hızlı bir şekilde bildirdikleri ve doğru olanı yaptıkları için övgüde bulundu.

Viking Çağı olarak bilinen dönem, 793-1066 yıllarını kapsar. Bu dönem Vikingler'in baskın oldukları, yağma, fetih ve deniz yolculukları yaptıkları dönem olarak da biliniyor.

İskandinavya'daki anavatanlarından çıkan Vikingler, Faroe Adaları, Britanya Adaları, İrlanda, İzlanda, Grönland, Normandiya, Baltık kıyısı ve hatta Doğu Avrupa'daki Dinyeper ile Volga ticaret yolları boyunca Rusya ve Yunanistan'a kadar yayıldılar.

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