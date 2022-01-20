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Dünya

Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi

Fransız Polinezyası adalarından Tahiti açıklarında bozulmamış bir mercan resifi keşfedildi.

TRT Haber20 Ocak 2022 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:32
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Bilim insanları, Tahiti sahili açıklarında, 30 metre derinlikte keşfedilen resifin 3 kilometre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

Resifin yaklaşık 25 yılda büyüdüğü tahmin edilirken, gül şeklindeki mercanların bazılarının 2 metreden büyük çapta olduğu açıklandı.

Keşfi yapan uluslararası dalgıç takımına liderlik eden Fransız fotoğrafçı Alexis Rosenfeld, "Göz alabildiğine uzanan dev, güzel gül mercanlarına tanık olmak büyüleyiciydi. Bir sanat eseri gibiydi." ifadesini kullandı.

Dünya'daki bilinen mercan resiflerinin çoğu 25 metreye kadar olan derinliklerde bulunuyor. Tahiti'deki resif ise mercanların büyümesi ve üremesi için hala yeterli ışığın olduğu yüzeyin 30 ila 120 metre altındaki "alacakaranlık bölge"de yer alıyor.

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