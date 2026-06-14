İsrail savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.

Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü.

İSRAİL'DEN ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ 29 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sayda kentlerine bağlı 29 beldeyi hedef alacağını bildirdi.

İsrail ordusu daha önce de ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve belde için saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorlamıştı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ordunun Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırı ile Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı.

13.37 İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

11.48 İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında büyük hasar gören Sur kentinin sakinleri, saldırıların sürmesine rağmen evlerini ve topraklarını terk etmemek için mücadele ediyor.

11.38 İsrail ordusunun, ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

11.07 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinin bombalanmasını istedi.

10.54 İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

10.26 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeyi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

02.00 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi.

00.32 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında şekillenen anlaşmayla İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini belirtti.