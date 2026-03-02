Tahran ağır bombardıman altında! ABD hedefini açıkladı: İran'ın nükleer programını yok edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a düzenlediği saldırıların amacının "son derece net" olduğunu vurgulayan Hegseth, "İran'ın saldırı füzelerini yok etmek, İran'ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İran'a saldırıların, "sözde bir rejim değişikliği savaşı" olmadığına işaret eden Hegseth, bununla birlikte artık Tahran'da rejimin değiştiğinin "kesin olduğunu" ileri sürdü.

Hegseth, İran donanmasını ve füze altyapısını yok edeceklerini belirterek, "İran'ın inatçı ve apaçık nükleer arayışları, küresel denizcilik yollarını hedef alması, giderek büyüyen balistik füze ve ölümcül insansız hava aracı cephaneliği artık tahammül edilebilir riskler değildi." ifadesini kullandı.

"EK KAYIPLAR BEKLİYORUZ"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran'a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, asker zayiatının artabileceğini aktardı.

Bölgeye "kuvvet akışının bugün de devam ettiğini" belirten Caine, "Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır." diye konuştu.

Caine, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-15 savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, "bunun düşman ateşi sonucu olmadığını" kaydetti.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

FÜZE SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

ABD ÜSLERİ BOMBALANDI

Soykırımcı İsrail ordusu ise, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL, İRANLI 40 ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Soykırımcı İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Ürdün, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatma kararı aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenledi

İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında yoğun hasar gören Gandi Hastanesi, kullanılamaz hale geldi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenledikleri saldırılarla ilgili, "Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." dedi.

Asset GLI Denizyolu ve Hava Kargo Müdürü Burak Kerimoğlu, Orta Doğu'da son dönemde artan jeopolitik gerilimlerin deniz taşımacılığında yeni belirsizlikler oluşturduğunu belirtti.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefonda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığını ele aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli saldırılar düzenliyor

İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzelerden birinin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin aksine İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ile İran'a saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine: Bu operasyon ABD'nin askeri gücünü göstermiştir

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İran'ı ve daha geniş bölgeyi etkileyen artan gerilimlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

16:10 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası Orta Doğu'daki güvenlik krizi ve bölgesel istikrar konularını görüştü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için seyahat uyarılarını en üst seviyeye çıkardıklarını duyurdu.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında nükleer tesislerin, Haziran 2025'teki saldırılara benzer şekilde hedef alınmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefonuyla İran'a yönelik saldırılara katıldığı" değerlendirmesine yönelik "Bu kesinlikle doğru değil. ABD'yle ve diğer müttefiklerimizle ciddi görüşmelerimiz oldu ve hafta sonu yapılan saldırılara katılmama ve destek vermeme kararı aldık." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı göndereceği bildirildi.

İsrail, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresini cuma gününe kadar uzattığını duyurdu.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), İran ve çevresindeki çatışmaların ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

İran'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) Katar'da enerji tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD ile İsrail'in İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyelerin veto yetkisinin, Konseyin hareket kabiliyetini kısıtladığını kabul etmekle birlikte ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin "Buna rağmen İsrail ve ABD tarafından tek taraflı olarak kararlaştırılan müdahalenin, bunun için öngörülen kolektif platformlarda görüşülmesi gerekirdi." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Baf Havalimanı'nın saldırı ihtimaline karşı tahliye edildiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki İran eksenli gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını ve bölgede barış ve istikrarın müzakereler yoluyla hızla yeniden tesis edilmesini umuyoruz" denildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 48 saat daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "(Orta Doğu'da) Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman hükümetinin, İran'a karşı askeri saldırılara katılma niyeti olmadığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve ülkelerin egemenliğinin ve güvenliğinin ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, askeri operasyonların durdurulması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarıyla ilgili, "Uluslararası hukukun savunucusu olan Belçika, bu operasyonun yürütülme biçiminin normlara uygun olmadığını kabul etmelidir." dedi.

ABD ile 6 Arap ülkesi, İran'ın bölgedeki egemen topraklara yönelik roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran'ın saldırılarına müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, "Katar halkına ve güvenliğine karşı düzenlenen bu açık saldırıların bedeli ödenmelidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran arasındaki durumun saldırganlık noktasına gelmesinin hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiliz üssü Akrotiri'ye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Öncelikli kaygımız, ülkenin ve vatandaşların güvenliğidir." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve artan jeopolitik risk primi, küresel enerji piyasalarında sert fiyat yükselişlerini beraberinde getirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde radyasyon artışı tespit edilmediğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığı, gece İnsansız Hava Aracı (İHA) düşen İngiltere'ye ait egemen Akrotiri Üssü (Ağrotur) yakınlarındaki köylerde okulların tedbir amaçlı tatil edildiğini duyurdu.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara karşı Avrupa Birliği (AB) içindeki en sert ve kararlı tepkinin İspanya hükümetinden geldiğini yazdı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, ABD ordusunun İran'a saldırılarında kullandığını açıkladığı "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları merak konusu oldu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin bazı üyeleri ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 askerin öldüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Hayber Şiken" füzelerinin kullanıldığı Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun onuncu dalgası ile İsrail'de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi.

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

İran Ordusu, ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan'ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD lojistik destek merkezi olarak bilinen Victoria Üssü'ne yönelen ilk İHA, hava savunma sistemleri tarafından tesise yaklaşmadan düşürüldü.

ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin hedefi vurduğu bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Demokratların Başkan Donald Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanına silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırı nedeniyle kentte patlama sesleri yankılandı.

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD-İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir hafta öncesinde planlandıkları ancak operasyonel aksaklıklar ve istihbari gerekçelerle erteledikleri öne sürüldü.

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'i, ülkenin lideri en üst düzey resmi makamı Ali Hamaney'i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

04.26 Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verildi.

- Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

ABD-soykırımcı İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'dan füze atıldığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

01.00 İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın (E3), İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran'a karşı "gerekli ve orantılı savunma eylemlerine" hazır olduklarını bildirdi.

Soykırımcı İsrail'in ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan akşam saatlerinde atılan füzenin Kudüs bölgesinde bir yola düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

00.24 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti.