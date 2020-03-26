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Dünya

Tahran'dan eski FBI ajanı hakkında açıklama: Yıllar önce ayrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, 2007 yılında İran'da kaybolan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ajanı Robert Levinson'un ailesi tarafından İran'da öldüğüne dair yapılan açıklamalara karşılık, “Eski FBI ajanı Levinson, İran'dan yıllar önce ayrıldı” dedi.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:41
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İran, 2007 yılının Mart ayında İran’da kaybolan eski ve ailesinin FBI ajanı Levinson’ın İran’da gözaltında öldüğüne ilişkin açıklamalarına karşılık, Levinson’ın, ülkeyi yıllar önce terk ettiğini açıkladı.

İran’ın Birleşmiş Milletler sözcüsü Alireza Miryousefi ise yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Levinson’ın nerede olduğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve İran’ın gözaltında olmadığını söyledi.

Eski FBI ajanı Robert Levinson’un ailesi, Levinson’ın öldüğü şeklindeki bilgileri ABD’li yetkililerden aldıklarını açıklamıştı. Levinson’ın ailesi, Levinson’ın ne zaman ve nerede öldüğünün net olmadığını, korona virüs salgınından önce gerçekleştiğini belirtti. ABD’li yetkililerden aldıkları bilgiye göre Levinson’ın ailesi, İran’ın gözaltındayken öldüğü sonucuna vardıklarını açıkladı.

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