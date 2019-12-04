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Tahran itiraf etti: İsyancıları öldürdük

İran devlet televizyonu, benzin zammına tepki gösterileri sırasında “güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği” iddia edilen bazı kişilerin öldürüldüğünü doğruladı.

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İran devlet televizyonunun, İngiltere’den Farsça yayın yapan televizyon kanallarının protestolardaki rolüne ilişkin yayınladığı haberde, Mahşehr, Şiraz ve Behbehan kentlerinde “kaosçu” olarak adlandırılan bir grup protestocunun öldürüldüğü teyit edildi. Mahşehr kentinde “silahlı bölücü” grupların bazı yolları kestiği ve kentteki petrokimya tesisine girerek patlatmaya çalıştığı ileri sürülen haberde, “Mahşehr’de bir saat boyunca silahlanmış kaosçular silahlı savaş başlattılar. Bu şartlarda da güvenlik güçleri halkın güvenliğini sağlamak adına harekete geçti”  ifadelerine yer verildi. New York Times gazetesi önceki gün yayımladığı haberde, Mahşehr’deki göstericilere ateş açıldığını ve 100 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu. 

 

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