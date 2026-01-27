İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,411
  • EURO
    52,0515
  • ALTIN
    7088.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran-Riyad hattında kritik temas: Güvenlik ve birlik mesajı
Dünya

Tahran-Riyad hattında kritik temas: Güvenlik ve birlik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesinde, ABD'nin tehditleri, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Taraflar, İslam ülkelerinin birlik ve dayanışmasının altını çizdi.

AA27 Ocak 2026 Salı 20:19 - Güncelleme:
Tahran-Riyad hattında kritik temas: Güvenlik ve birlik mesajı
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylarda ABD ve İsrail'in desteklediği bazı grupların çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisini öldürdüğünü, kamuya ait alanlar, yardım ekipmanları, pazar yerleri ile ibadethanelerde de ciddi hasara yol açtığını belirterek, İran'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladıklarını ancak toplumun tepkisiyle bu hedeflerin gerçekleşmesinin engellendiğini söyledi.

Son gelişmeler sırasında İran'a destek veren İslam ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan'a teşekkür eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların tehditleri ve psikolojik operasyonları bölgenin güvenliğini bozmayı amaçlamaktadır ve onlar için istikrarsızlıktan başka bir sonuç vermeyecektir. İslam ülkelerinin birliğinin ve beraberliğinin bölgede kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı garanti ettiğine inanıyorum ve bu nedenle İslam ülkelerindeki değerli kardeşlerimizin bu konudaki rolü çok önemlidir."

Batılı ülkelerin İran'ın yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına da değinen Pezeşkiyan, "Dünyanın gözü önünde bize askeri saldırıda bulunan Amerikalılarla müzakere ediyorduk. Avrupa ülkeleriyle etkileşim halinde bir anlaşmaya ve sonuca vardık ancak bunu bozan Amerikalılar oldu. Onların bakış açısına göre, müzakere ve etkileşim, 'biz söyleriz, siz uygularsınız' anlamına gelir ve buna diyalog denmez." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, ulusal haklarını koruyarak barışa ve çatışmaların önlenmesine yönelik girişimlere açık olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması ile ülkelerin kalkınmasının Suudi Arabistan'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, İslam ülkelerinin dayanışması ve birliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bin Selman, "İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü saldırganlığı, tehdidi veya gerilim oluşturulmasını kabul edilemez buluyoruz. Suudi Arabistan, kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle kapsamlı işbirliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.