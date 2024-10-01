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Dünya

Tahran sokakları bayram yeri! Binlerce kişi sevinç gösterisinde bulundu

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı.

AA1 Ekim 2024 Salı 23:30 - Güncelleme:
Tahran sokakları bayram yeri! Binlerce kişi sevinç gösterisinde bulundu
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Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Meydanda toplanan, İran, Filistin, Lübnan bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dev posterinin önüne çiçekler bıraktı ve birbirlerine tatlılar ikram etti.

O ANLAR DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYIMLANDI

Meydanda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru! Saldırıda Heniyye, Nasrallah ve Nilfuraşan detayı

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