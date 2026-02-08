İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
Dünya

Tahran yönetiminden açık itiraf: Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık

Tahran yönetiminden dikkat çeken özeleştiri geldi. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, komşularla ilişkilerde yapılan yanlışların dış politikada ciddi hatalara yol açtığını söyledi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 13:35
Tahran yönetiminden açık itiraf: Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık
ABONE OL

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Harrazi Tahran'daki "Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi"nde düzenlenen "İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Ulusal Kongresi"nde konuştu.

Harrazi, "Dış politikada birinci önceliğimiz komşularımız olmalıdır. Komşularla ilişkilerde pek çok hata yaptık." dedi.

Güçlü devletler karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak için yapılması gerekenlere değinen Harrazi, "Dış ilişkiler sahnesinde bağımsızlığın korunması, zorbalıklara karşı direnç ve komşularla ilişkilerin geliştirilmesi temel önceliklerimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili konuşmasında, Tahran yönetiminin komşularla ilişkilerde yaptığı hatalara ilişkin detaylara yer vermedi.

