Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalına bir kargo uçağı düştü
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalına bir kargo uçağı düştü.
- Star.com.tr
Fars haber ajansının paylaştığı bilgiye göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten on kişilik mürettebatıyla ayrılan kargo uçağı, iniş pistine ulaşamadan düştü.
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