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Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalına bir kargo uçağı düştü

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalına bir kargo uçağı düştü.

  • Star.com.tr
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Fars haber ajansının paylaştığı bilgiye göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten on kişilik mürettebatıyla ayrılan kargo uçağı,  iniş pistine ulaşamadan düştü.

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