1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Dünya

Tahran'da ABD ile müzakere çatlağı! Dışişleri Bakanı Arakçi hedef tahtasında

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde hükümetin çizgisinden saptığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevden almayı düşündüğü iddia edildi. Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Galibaf'ın, Arakçi'yi Devrim Muhafızları'nın etkisinde kalmak ve nükleer program konusundaki stratejilerde hükümeti dışlamakla suçladığı öne sürülüyor.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 10:22 - Güncelleme:
İran'da muhalif çizgisiyle bilinen İran International, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yapılan müzakerelerde Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin tutumuna aşırı derecede yakın olduğu gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin görevden alınmasını istediğini aktardı.

Pezeşkiyan ve Galibaf'ın Arakçi'yi "kendilerini dışlamakla ve hükümeti temsil eden bir bakan gibi değil, Vahidi'nin yardımcısı" gibi davranmakla suçladıkları öne sürüldü. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Pezeşkiyan'ın bu durumun devam etmesi halinde Arakçi'yi görevden alacağını yakınlarına söylediği kaydedildi.

İran'ın üst düzey yetkilileri arasında, savaşı sona erdirmek ve mevcut ateşkesi kalıcı hale getirmek için ABD ile yapılan görüşmelerde izlenen pozisyonlar konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını iddia edilmişti. Görüş ayrılıklarının, Tahran'ın nükleer programının görüşmelerin bir parçası olarak ele alınıp alınmamasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

