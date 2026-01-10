İSTANBUL 15°C / 9°C
  Tahran'da bölge mesaisi: ABD ve İsrail'e sert mesaj
Dünya

Tahran'da bölge mesaisi: ABD ve İsrail'e sert mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'yi Tahran'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve işbirliği imkanları ele alındı. Öte yandan ABD ile İsrail'i, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, 'her iki ülkenin aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de önüne geçmeye çalıştığını' dile getirdi.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 21:57
Tahran'da bölge mesaisi: ABD ve İsrail'e sert mesaj
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Busaidi'yi kabul etti.

Pezeşkiyan ve Busaidi ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Umman ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "İran ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi hususunda kararlı bir tutuma sahip." dedi.

ABD ile İsrail'i, bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin kaynağı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "her iki ülkenin aynı zamanda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de önüne geçmeye çalıştığını" dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD'nin İran'da bazı grupları kargaşa çıkarmak için kışkırttığını ifade ederek, "Dünya biz müzakere halindeyken ABD'nin tüm uluslararası kurallara nasıl saldırdığını gördü. İran halkı geçmişe kıyasla devletinin ve ülkesinin yanında daha sağlam duracak." dedi.

Busaidi ise İran'ı stratejik bir ortak olarak gördüklerini ve İran'la mutabakata varılmış tüm hususlara bağlı kalacaklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, İran halkı için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.

