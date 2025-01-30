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Dünya

Tahran'da hava kirliliği alarmı! 'Kırmızı' seviyeye ulaştı

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bunun herkes için sağlıksız kabul edilen 'kırmızı' seviye olduğu belirtildi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Tahran'da hava kirliliği alarmı! 'Kırmızı' seviyeye ulaştı
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Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği gün içinde kırmızı seviyeye çıktı.

Hava kalitesi endeksinin ortalama 160 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığı ve buna göre, başkentin havasının herkes için sağlıksız ve riskli duruma geldiği kaydedildi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tahran'da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

  • hava kirliliği
  • Tahran
  • sağlık riski

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