Tahran'da okullar tatil edildi: Hava kirliliği alarm veriyor

25 Kasım 2025 Salı
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yılın en kalitesiz seviyesine ulaşması sebebiyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler ile bankalar ve özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar iki günlüğüne tatil edildi. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 187 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu anlamını taşıyor.

AA25 Kasım 2025 Salı 14:44 - Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da, hava kirliliğinin yüzde 22'sinin motosikletlerden kaynaklandığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran Belediyesi Meclis Başkanı Mehdi Çemran, belediye meclisi toplantısında konuştu.

Çemran, "Tahran'daki hava kirliliğinin yüzde 22'si motosikletlerle ilgilidir. Motosikletlerin elektrikliye dönüştürülmesi, kirliliğin azaltılması ve güvenliğin artırılması yönünden etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Koordinasyon Daire Başkan Yardımcısı Muhammed Bakır Selimi, nisan ayında yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da 4 milyondan fazla motosiklet bulunduğunu, bunlardan yüzde 92'sinin eski model ve birçoğunun da trafik kaydının bulunmadığını belirtmişti.

Hava kirliliği nedeniyle Tahran'daki okullarda bugün ve yarın uzaktan eğitim yapılacağı duyurulmuştu.

