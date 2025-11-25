Tahran'da okullar tatil edildi: Hava kirliliği alarm veriyor

İran'ın başkenti Tahran'da, hava kirliliğinin yüzde 22'sinin motosikletlerden kaynaklandığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran Belediyesi Meclis Başkanı Mehdi Çemran, belediye meclisi toplantısında konuştu.

Çemran, "Tahran'daki hava kirliliğinin yüzde 22'si motosikletlerle ilgilidir. Motosikletlerin elektrikliye dönüştürülmesi, kirliliğin azaltılması ve güvenliğin artırılması yönünden etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Koordinasyon Daire Başkan Yardımcısı Muhammed Bakır Selimi, nisan ayında yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da 4 milyondan fazla motosiklet bulunduğunu, bunlardan yüzde 92'sinin eski model ve birçoğunun da trafik kaydının bulunmadığını belirtmişti.

Hava kirliliği nedeniyle Tahran'daki okullarda bugün ve yarın uzaktan eğitim yapılacağı duyurulmuştu.