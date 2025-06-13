İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3917
  • EURO
    45,5667
  • ALTIN
    4342.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran'da peş peşe patlama sesleri: İsrail birçok kenti hedef aldı
Dünya

Tahran'da peş peşe patlama sesleri: İsrail birçok kenti hedef aldı

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken Tahran'ın batısında yeni patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırılara ilişkin yapılan açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Tahran'da peş peşe patlama sesleri: İsrail birçok kenti hedef aldı
ABONE OL

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

TEBRİZ'DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ferşi, "Şu ana kadar eyalet genelinde 11 askeri nokta ve kışla toplam 15 kez hedef alındı. Ayrıca Tebriz Havalimanı çevresi de 2 kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.

TAHRAN YENİDEN HEDEFTE

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın Gaytariyeh, Niavaran, Şehriyar, Melard ve Çitger bölgelerinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hamedan Eyalet Valiliği, Nahavand ilçesinde bulunan bir radar merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.