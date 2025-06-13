İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.



Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.



TEBRİZ'DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ferşi, "Şu ana kadar eyalet genelinde 11 askeri nokta ve kışla toplam 15 kez hedef alındı. Ayrıca Tebriz Havalimanı çevresi de 2 kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.

TAHRAN YENİDEN HEDEFTE

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın Gaytariyeh, Niavaran, Şehriyar, Melard ve Çitger bölgelerinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hamedan Eyalet Valiliği, Nahavand ilçesinde bulunan bir radar merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı.