İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran'da şafak vakti infaz! Mossad dosyasında iki isim için daha karar verildi
Dünya

Tahran'da şafak vakti infaz! Mossad dosyasında iki isim için daha karar verildi

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade idam edildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkenin en mahrem bilgilerini ve stratejik tesislerdeki hareketliliği Mossad ajanlarına iletmekle suçlanan zanlıların infazıyla birlikte, İran'da son iki ayda benzer suçlardan idam edilenlerin sayısı hızla artıyor.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:16
ABONE OL

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade isimli iki İranlı, "Mossad adına casusluk yapmaktan dolayı" suçlu bulundu.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Kerimpur'un, 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte ülkenin hassas bilgilerini Mossad'a ilettiği, Bekerzade'nin de İran'daki önemli şahsiyetlerle ilgili bilgileri Mossad'a gönderdiği ve Natanz'da istihbarat amaçlı bilgi topladığı kaydedildi.

İran'da nisan ayında Mossad ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 5 kişi idam edilmişti.

Ülkede ayrıca yine geçen ay, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda şiddet eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen 4 kişinin idam cezası infaz edilmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.