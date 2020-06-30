star.com.tr 30 Haziran 2020 Salı 21:32 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 21:35

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden alevler yükseldi.



Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan patlamanın bir sağlık kliniğinde meydana geldiğini ifade ederek, "Kaza büyük ihtimalle gaz kapsülünün patlaması sonucu gerçekleşti. Olayda şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı tespit edildi" dedi.

Öte yandan patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.



İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde patlama meydana geldi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama sesi duyuldu.

Haberde patlamanın bölgede faaliyet gösteren örgütlerin bir saldırısı olabileceği ifade edildi.

Tasnim Haber Ajansı da olayın askeri aracı hedef olan bir saldırı olabileceğine işaret etti.

Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, patlamanın iddia edildiği gibi askeri bölgede meydana gelmediği; İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda yaşandığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili detaylı açıklamanın, yetkililer tarafından yapılacağı ifade edildi.

Tahran Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da patlamanın ardından kendilerine herhangi bir ambulans talebinin gelmediği kaydedildi.

İran devlet televizyonundan geçilen alt yazıda, “Bazı yerel kaynaklar Tahran’ın doğusunda büyük bir aydınlığın görüldüğünü aktarıyor. Aydınlığın patlama sesinin ardından görüldüğü belirtiliyor. Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verilmişti.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan aynı saatlerde İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü belirtilmişti.

İran'ın iki farklı noktasında meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ülkeye saldırı endişelerine yol açtı.