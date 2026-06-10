İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1398
  • EURO
    53,3525
  • ALTIN
    6180.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran'da ''vatana ihanet'' soruşturması! 47 kişinin mal varlığına el konuldu
Dünya

Tahran'da ''vatana ihanet'' soruşturması! 47 kişinin mal varlığına el konuldu

İran'da yürütülen soruşturma kapsamında, 'düşmana yardım ağı içinde yer alma' ve 'vatana ihanet' suçlamalarıyla 47 kişinin mal varlığının tespit edildiği açıklandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Tahran'da ''vatana ihanet'' soruşturması! 47 kişinin mal varlığına el konuldu
ABONE OL

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kuzey Horasan Eyaleti Başsavcısı Rıza Beratizade, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beratizade, yürürlükteki yasa kapsamında yapılan işlemler sonucunda "düşmana yardım ağı içinde yer alma" ve "vatana ihanet" gerekçesiyle 47 kişinin mal varlıklarının belirlendiğini ve el koyma kararlarının uygulandığını belirtti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu aynı suçlamayla hakkında inceleme yürütülen başka kişilerin mal varlıklarına ilişkin tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etmişti.

  • soruşturma
  • vatana ihanet
  • mal varlığı tespiti

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.