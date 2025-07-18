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Dünya

Tahran'dan Avrupa'ya Suriye çıkışı: Diplomasi maskesiyle suç ortaklığı

İran, Avrupa ülkelerinin işgalci İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı çifte standartlı tutumuna sert tepki gösterdi. 'Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yüksek sesle destekliyoruz' diyen Tahran, 'Avrupa, suç ortaklığını diplomasi maskesiyle göstermeye çalışıyor' açıklamasında bulundu.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Tahran'dan Avrupa'ya Suriye çıkışı: Diplomasi maskesiyle suç ortaklığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin İsrail'in Suriye'deki açık saldırganlığını "Suriye topraklarına yönelik artan saldırılar" şeklinde nitelemesini eleştirdi.

Avrupa'nın İsrail'e sunduğu "suç ortaklığını diplomasi olarak göstermeye çalıştığını" savunan Bekayi, şunları kaydetti:

"İran saldırganlığa ve hukuksuz davranışlara karşı dik durmanın gurur verici geçmişiyle, seçici öfkeyi ve çifte standartları reddetmektedir.

Her zaman olduğu gibi Suriye halkının yanındayız ve Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yüksek sesle ve açıkça destekliyoruz."

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI⁠ VE SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail güçleri, Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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