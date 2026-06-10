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Dünya

Tahran'dan dikkat çeken karar: Siyaset bilimcisi Zibakelam tutuklandı

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden akademisyen Prof. Dr. Sadık Zibakelam'ın hakkındaki adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Tahran'dan dikkat çeken karar: Siyaset bilimcisi Zibakelam tutuklandı
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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, Zibakelam hakkındaki adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tahran Savcılığı, bir haber ajansına ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Köprülerin, hastanelerin ve altyapının vurulmasının nedenleri var." şeklinde açıklamada bulunan Zibakelam hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda Zibakelam'a 4 ay boyunca medyaya demeç verme ve siber alanda faaliyet gösterme yasağı getirilmiş ve adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Zibakelam, 2024 yılında da "rejime karşı propaganda" ve "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymak" suçlamalarından yargılandığı 3 davada kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının infazı için cezaevine gönderilmişti.

  • Siyaset bilimci
  • Sadık Zibakelam
  • Tutuklama

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