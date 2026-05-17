İran'ın başkenti Tahran'da sıra dışı bir uygulama dikkat çekti. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Venek Meydanı'nda kurulan platformda halka açık silah eğitimi verildi. Askeri kıyafetli eğitmenler tarafından yürütülen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve uygulamanın diğer meydanlara da yayılacağı duyuruldu.

VENEK MEYDANI'NDA ASKERİ PLATFORMDA SİLAH EĞİTİMİ

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

VATANDAŞLAR SİLAHLARI SÖKÜP TEKRAR TAKIYOR

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.