İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran'dan gövde gösterisi... Halka silah eğitimi veriliyor
Dünya

Tahran'dan gövde gösterisi... Halka silah eğitimi veriliyor

İran'ın başkenti Tahran'da Venek Meydanı'nda askeri kıyafetli eğitmenler halka silah eğitimi verdi. Teorik ve pratik olarak sürdürülen eğitimlerde vatandaşlar silahları söküp tekrar taktı. Eğitimlerin kentin diğer meydanlarına da yayılması bekleniyor.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Tahran'dan gövde gösterisi... Halka silah eğitimi veriliyor
ABONE OL

İran'ın başkenti Tahran'da sıra dışı bir uygulama dikkat çekti. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Venek Meydanı'nda kurulan platformda halka açık silah eğitimi verildi. Askeri kıyafetli eğitmenler tarafından yürütülen program, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve uygulamanın diğer meydanlara da yayılacağı duyuruldu.

VENEK MEYDANI'NDA ASKERİ PLATFORMDA SİLAH EĞİTİMİ

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

VATANDAŞLAR SİLAHLARI SÖKÜP TEKRAR TAKIYOR

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

  • İran silah eğitimi
  • Tahran Venek Meydanı
  • halka silah eğitimi
  • İran ordusu
  • Tahran

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.