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Dünya

Tahran'dan nükleer hamle! İşbirliğini resmen durdurdu

İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılan nükleer işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Tahran'dan nükleer hamle! İşbirliğini resmen durdurdu
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İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Devlet televizyonuna göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Kalibaf, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alıyor." dedi.

İranlı yetkili, ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, 23 Haziran günü yaptığı açıklamada, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Meclis'te yasalaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.

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