15 Ocak 2026 Perşembe
Dünya

Tahran'dan ''özel bütçe'' iddiası: ABD ve İsrail provokatörleri yönetti

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu bazı yabancı istihbarat servislerinin ülke genelinde kargaşa çıkarmaları için provokatörlere özel bütçe belirlediğini söyledi.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:25
Tahran'dan ''özel bütçe'' iddiası: ABD ve İsrail provokatörleri yönetti
İran devlet televizyonuna göre, Nasırzade, düzenlediği basın toplantısında ülkede rejim karşıtı olaylara dönüşen gösterileri değerlendirdi.

"SİLAH KAÇAKÇILIĞI İLE MALİ VE LOJİSTİK DESTEĞİ YÖNLENDİRDİ"

Nasırzade, "ABD, Siyonist rejim ve bazı müttefik ülkelerin, ayrılıkçılar ile teröristlerin geleceği şekillendirmesi için bir diyalog merkezi kurduğuna dair elimizde net bilgiler var. Hatta her bölünmüş bölgenin kendi anayasasını yazmasını planladılar. Silah kaçakçılığı ile mali ve lojistik desteği yönlendirdiler." dedi.

İran'da kargaşa çıkarmak amacıyla bölge ülkelerinden birinde ortak toplantılar yapıldığına dair istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Nasırzade, bu toplantılarda ABD ve Batılı bazı istihbarat servislerinin bütçe artırımı için özel planlar sunduklarını söyledi.

Nasırzade, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda İran'daki yıkım fiyatları şu şekilde belirlenmişti: Bir kişiyi öldürmek 500 milyon tümen (yaklaşık 3 bin 500 dolar), araç yakmak 200 milyon tümen (yaklaşık 1400 dolar), polis karakolunu kundaklamak 80 milyon tümen (yaklaşık 550 dolar) ve her türlü taciz veya rahatsız edici eylem ise 15 milyon tümen (yaklaşık 100 dolar)."

Gösterilerde gözaltına alınan bir kişinin bahsi geçen işler için 900 milyon tümen (yaklaşık 6 bin 200 dolar) aldığının belirlendiğini söyleyen Nasırzade, provokatörlerin bazı göstericilere uyuşturucu verdiğini ve bu nedenle de ölenlerin olduğunu dile getirdi.

⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

