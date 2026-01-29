İSTANBUL 16°C / 12°C
29 Ocak 2026 Perşembe
Tahran'dan Trump'a savaş resti: Binlerce ABD askeri zarar görecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir savaşı başlatabileceğini ancak sonuçlarını yönetemeyeceğini belirterek Washington'a sert mesaj verdi.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikan haber kanalı CNN'e verdiği röportajda son dönemde yeniden tansiyonun yükseldiği ABD ile ilişkilere değindi. Galibaf, "Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde bir anlaşmaya varmak için samimi görüşmeler yapılırsa, olur. Ancak, Ama ABD Başkanı bu tür görüşmelerin peşinde değil. O sadece kendi iradesini başkalarına dayatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Bana göre, Trump gerçekten dürüstse, barış arayışındaysa ve Nobel Barış Ödülü'nü almak istiyorsa, gerçek barışa doğru ilerlemeli, ilk icraatı savaş kışkırtıcılarından ve İran'ın boyun eğmesini isteyenlerden arınmak kurtulmak olmalıdır" diyen Galibaf, "Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez. Evlerinden binlerce kilometre uzakta konuşlandırdığı binlerce ABD askeri zarar görecek, ki bu iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da savaş endişesi! AB'den itidal çağrısı

