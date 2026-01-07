Tahran'dan Washington'a rest: Müzakerenin imkansız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere sürecine ilişkin, "Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok. Biz hiçbir zaman masayı terk eden taraf olmadık." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok. Biz hiçbir zaman masayı terk eden taraf olmadık. Aksine biz müzakereleri, karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütme taraftarıyız. ABD yönetimi ise şu anda böyle bir yaklaşım sergilemiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması için çaba göstermeye devam ettiklerini belirten Erakçi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliklerinin artırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Erakçi, ülkede devam eden protestolara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD tarafından İran'daki protestolarla alakalı dillendirilen ifadelere ilişkin Erakçi, "İran'ın iç işleri İran halkından başkasını ilgilendirmez. Devlet ile halk arasında dile getirilen hususların çözüme kavuşturulacağı konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.

Erakçi, yarın yapacağı Lübnan ziyaretine ilişkin ise, "Lübnan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlayış Lübnan tarafında da var. Benimle birlikte ekonomi uzmanlarının yer aldığı bir heyet de Lübnan'a gelecek. İnşallah iyi ilişkiler kurduğumuz düzeye geri döneceğiz." diye konuştu.

