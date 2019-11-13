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Taiz'de humma salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yemen'in Taiz kentinde dang humması salgını ile mücadele için olağanüstü hal ilan edildi.

  • AA
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Taiz'deki Sağlık Bakanlığı Ofisi Medya ve Sağlık Eğitimi İdaresi Müdür Yardımcısı Teysir es-Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde hızlı artış gösteren dang humması ile mücadele için kentte olağanüstü hal kararı alındığını belirtti.

Sene başından bu yana Taiz'de 5 bin 200 kişiye dang humması teşhisi konulduğunu ve 4 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktaran Samii, 12 sağlık merkezi ile bazı devlet hastanelerinin salgın için gerekli ekipmanlarla donatıldığını ve ilgili operasyon odasının 24 saat hizmet verdiğini ifade etti.

Sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.

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