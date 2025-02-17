Tajani: Avrupa'nın müzakere masasına oturma hakkı var

Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, Rusya ile Ukrayna savaşındaki müzakere olasılıklarını değerlendirirken, durumun halen çok değişken olduğunu kaydederek, Avrupa'nın, herhangi bir açıklamanın peşine takılarak paniğe kapılmaması ve soğukkanlı hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"Avrupa'nın müzakere masasına oturma hakkı vardır." diyen Tajani, herhangi bir anlaşmanın Avrupa'nın da sürece dahil olmasını içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'den bu yönde sinyaller gelmediği hatırlatılan Tajani, buna karşılık, 61. Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle hafta sonu bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'dan Avrupa'nın masada olmayacağına dair kendisine bir mesaj iletilmediğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD arasında yarın başlayacak görüşmelerde Avrupa'nın yer almadığı da hatırlatılan Tajani, "Ama müzakereler birkaç gün içinde sonuçlanmayacak, bu aylar sürecek bir mesele. Şu an halen ön hazırlık aşamasındayız. Ayrıca, Amerikalıların Avrupa'yı hiç danışmadan hareket ettiklerinden emin miyiz? Bizim verdiğimiz mesajları dikkate almayacaklarını kesin olarak söyleyebilir miyiz? Münih'te biz Avrupalı bakanlar ne yaptık? Verdiğimiz mesaj net: Bir şekilde Ukrayna ve Avrupa sürecin içinde olmalı. Tekrar ediyorum ki gereğinden fazla telaşa kapılmamalıyız çünkü bu zayıflık göstergesi olur." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te bugün acele bir zirve düzenlediği ve buna ilişkin görüşleri sorulan Tajani, "Fransa Cumhurbaşkanı, başlıca Avrupa liderlerini bir araya getiren bir toplantı düzenliyor ve bu toplantının amacı tam olarak ortak pozisyonumuzu tartışmak olacak. Örneğin, Avrupa Savunması konusuna yanıt vermemek gibi bir lüksümüz olamaz." yanıtını verdi.

Diğer yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Fransa'nın başkenti Paris'teki gayriresmi zirveye katılacağını, sabah saatlerinde programında yaptığı güncellemeyle duyurdu.

- İTALYAN BASINI: MELONİ, PARİS'TEKİ ZİRVENİN FORMATINDAN MEMNUN DEĞİL

İtalyan basını, Başbakan Meloni'nin Paris'teki zirveye katılımını geç teyit etmesine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Başbakan Meloni, Macron'un bu insiyatifinden rahatsız oldu ve Baltık ülkelerinin davetli olmaması sebebiyle formatını da beğenmedi.

Gazetenin haberinde, "Meloni'nin, yemin törenine katıldığı ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile bir sürtüşmeyi belgeleyecek bir operasyonda yer almaktan hoşnut olmadığı" belirtilerek "Paris yerine Brüksel gibi daha tarafsız topraklarda buluşmayı tercih ederdi." yorumu yapıldı.

Haberde, "Meloni'nin, Fransız liderin yanlış bir hamle yaptığı ve ABD'nin ilk somut adımlarını beklemek yerine hızla harekete geçmeyi tercih ettiği düşüncesinde olduğu ve bugünkü zirvede Washington'a güvenilmesi ve de barışın adil olması gerektiğini söyleyeceği" ifade edildi.

Meloni'nin, Fransa'nın başkentindeki toplantıya uzaktan video bağlantıyla katılmayı da düşündüğü ancak Avrupa Birliği (AB) liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacak olması nedeniyle Paris'e gitmeyi yeniden değerlendirdiği ifade edildi.

La Stampa gazetesinin haberinde de Paris'teki zirvede son dönemdeki gelişmeler karşısında Fransa ve Polonya'nın, daha sert tutum alınmasından yana olduğu ancak İngiltere ve İtalya'nın ise bu konuda daha temkinli oldukları kaydedildi.

Haberde, Meloni'nin Paris'teki zirveye dair şüpheleri olduğu ve "Trump karşıtı bir fotoğraf vermek istemediği" ifade edildi.

Meloni'nin Paris'e gitme konusunu dün gün boyunca kurmaylarıyla değerlendirdiği, sonunda koşulların gitmesi yönünde gelişmesi sebebiyle gitme kararı aldığı belirtildi.

Corriere della Sera gazetesi de Meloni'nin, Paris'teki zirve formatını "zayıf" bulduğunu yazdı.