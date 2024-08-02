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Dünya

Takas operasyonunda serbest bırakılan 3 ABD'li ülkelerine döndü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonu sonucu serbest bırakılan 3 Amerikalı, ülkeleri ABD'ye döndü.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Takas operasyonunda serbest bırakılan 3 ABD'li ülkelerine döndü
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Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile gazeteci Alsu Kurmasheva ve Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Ankara'daki takas operasyonu sonucu Amerikalı yetkililere teslim edildi.

ABD'ye götürülen 3 Amerikalı, indikleri Maryland'deki hava üssünde alkışlarla karşılandı.

Karşılayanların arasında ailelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili yer aldı.

Dönüşlerinden önce basına konuşan Biden, salıverilmelerini memnuniyetle karşıladı ve "Acımasız çileleri sona erdi." ifadesini kullandı.

Başta Almanya ve Slovenya olmak üzere ABD'nin müttefiklerinin oynadığı rolü öven Biden, 3 Amerikalının serbest bırakılmasını "diplomasi başarısı" olarak nitelendirdi.

Biden, takas operasyonuna dair, "Bunun gibi anlaşmalar zor kararları da beraberinde getirir. Benim için Amerikalıları yurt içinde ve dışında korumaktan daha önemli bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest bırakılan 3 Amerikalının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Teksas'taki Brooke Ordu Tıp Merkezine nakledileceği belirtiliyor.

MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenlerin arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı
  • rehin

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