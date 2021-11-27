Türkiye Gazetesi 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:38 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:45

Irak'ın kuzeyinde 2005 ABD işgali sonrası oluşan defacto denklemin baş aktörlerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bölgesinde iç gerilim büyüyor. Partinin kurucu lideri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ile kuzeni Lahor Şeyh Cengi Talabani'nin arasındaki sözlü tartışma silahlı boyuta evrildi.

İki eşbaşkandan Şeyh Cengi Talabani'nin 2 Kasım 2021 tarihinde partiden ihraç edilmesi sonrası, Lahor'un sağ kolu ve Peşmerge asayiş sorumlusu Albay Murat Kani yaşanan silahlı çatışmada öldü. Kani ile birlikte, biri oğlu, iki koruması da aynı çatışmada hayatını kaybetti.

PKK ÇATIŞMANIN TARAFI

Süleymaniye merkezli bölgenin yönetimi sebebiyle çıkan çatışmaya terör örgütü PKK da dahil oldu. Şeyh Cengi Talabani lehine kavgaya müdahale eden PKK, bölge halkına dağıttığı broşürler ile "Pavel Talabani iktidarını devirin" çağrısı yaptı. Lahor Talabani'nin PKK'ya birçok noktada lojistik alan tahsis ettiği, yaralı teröristlerin tedavisi, sahte kimlik ve İran geçiş koridorlarının kullanımı konusunda destek verdiği belirtiliyor.

SUİKATLAR BAŞLAYABİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eşbaşkanı Lahor Talabani'nin tasfiyesi sonrası yaşanan çekişmede ilk kez kan dökülmesi bölgede suikast ve infazlar döneminin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Kürtler arasındaki iç çekişmesinde öldürülen Albay Murat Kani, 2017 öncesinde Kerkük'te görev yaptı. Dönemin Peşmerge sorumlarından Murat Kani, Kerkük'te Türkmenlere yönelik birçok yağma, adam kaçırma, suikast ve işkence suçlarına karışan isim olma özelliği taşıyor.