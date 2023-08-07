İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0126
  • EURO
    29,7255
  • ALTIN
    1680.03
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban 216 yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurdu
Dünya

Taliban 216 yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurdu

Taliban, son bir yılda 216 ulusal ve uluslararası yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Taliban 216 yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurdu
ABONE OL

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Nazari, 4'ü uluslararası 212'si de ulusal olmak üzere toplamda 216 yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, buna söz konusu kurumların faaliyet raporlarını 2 yıl art arda Ekonomi Bakanlığına şeffaf şekilde sunmamalarının neden olduğunu ileri sürdü.

Bu yardım kuruluşlarının ülkedeki usul ve kaidelere riayet etmediğini belirten Nazari, eksikliklerin giderilmesi ve bakanlığın şartlarının yerine getirilmesi halinde yardım kuruluşlarının yeniden faaliyet izni alabileceklerini kaydetti.

Taliban daha önce, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İsveç merkezli yardım kuruluşlarının Afganistan'daki faaliyetlerini de durdurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.