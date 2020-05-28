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Dünya

Taliban, 80 Afgan mahkumu serbest bıraktı

Afganistan'da Taliban, esir tuttuğu 80 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.

İHA28 Mayıs 2020 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:41
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Afganistan’da Taliban, Baglan ve Kündüz illerinde esir tuttuğu Afgan asker ve polislerden oluşan 80 kişilik grubu bugün serbest bıraktı. Afganistan’da geçtiğimiz günlerde Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmiş, Afgan hükümeti tarafından bu ateşkes kararı memnuniyetle karşılanmıştı. Afgan hükümeti iyi niyet göstergesi olarak, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakacağını duyurmuştu.

Öte yandan Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde bine yakın Taliban üyesini serbest bıraktı.

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