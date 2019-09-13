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Taliban: ABD barışa istekli değilse savaşırız ve bunu 100 boyunca yapabiliriz

ABD'nin görüşmelerden çekilmesi ile ilgili Rus basınına konuşan Taliban heyeti, 'Amerikan tarafı pazarlık yapmaya istekli değilse ve masada barış istemiyorsa, kendimizi savunmak zorunda kalacağız. Bunu 100 yıl boyunca yapabiliriz.' açıklamasında bulundu.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu duyurmasının yankıları devam ediyor.
 
Konuya ilişkin Rus yayın kuruluşu RT'ye açıklamalarda bulunan Taliban heyeti, Taliba'nın hala müzakerelere bağlı olduğunu ve masa dışındaki bir askeri bir çatışmanın çözüm getirmeyeceği kanaatinde olduğunu belirti.
 
Trump'ın açıklamalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen heyet, bulundukları yere (görüşmelere) geri döneceklerini umduklarını ifade etti.
 
''SAVAŞ BİZE DAYATILDI''
 
Savaşın Taliban'a dayatıldığını söyleyen Taliban temsilcilerinden Şir Muhammed Abbas Stanikza şöyle konuştu:
 
''Bizim mücahitlerimiz Washington'da değil, ABD askerleri Afganistan'da. Burada savaş bize dayatıldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmeler sürerken bir televizyon programında 1000’den fazla Taliban militanını öldürdüklerini söylüyor. Bay Pompeo, binlerce Taliban'ı öldürdüğünü itiraf ediyor. Onlar binlerce kişiyi öldürebiliyor, neden biz birini veya ikisini öldüremiyoruz? Bu bizim hakkımız. Kendimizi savunmalıyız, insanlarımızı savunmalıyız.'' 
''BUNU 100 YIL YAPABİLİRİZ''
 
Trump yönetiminin son anda barış görüşmelerinden çekilerek Obama yönetiminden çok da farklı olmadığını gösterdiğini belirten Taliban temsilcisi, Washington’un sorunu çözme ve savaşı bitirme isteğini sorguladı.
 
Savaş istemediklerini vurgulayan Stanikza, ''Amerikan tarafı pazarlık yapmaya istekli değilse ve masada barış istemiyorsa, kendimizi savunmak zorunda kalacağız ve bunu 100 yıl boyunca yapabiliriz.'' dedi.

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