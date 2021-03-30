Taliban, Afganistan'daki yabancı güçlerin ülkeden çıkması konusunda kararlı

AA 30 Mart 2021 Salı 15:13 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 15:14

Naim Vardak, AA muhabirine, Taliban'ın Afgan barış sürecinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'yı ziyaretlerinde ABD'nin, birliklerini planlanan tarihte geri çekmemesi halinde "bahar taarruzu" başlatabileceklerini söylediklerini hatırlatan Vardak, bağımsızlığın Afgan halkının talebi olduğunu, kendilerinin de halkı temsil ettiğini, tüm ulusların özgürlükleri için fedakarlıklarda bulunduğunu kaydetti.

Vardak, "Yabancı güçleri Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız. Savaşı bitirmek ortak hedefti. Bu yüzden savaşı yeniden başlatmaya gerek yoktu ama şimdi karşı taraf, bağlılık göstermediğine göre bu onların sorunu." ifadesini kullandı.

Yabancı güçlerin Afganistan'daki varlığının savaşı körüklediğinin altını çizen Vardak, "Gerçek şu ki yabancı kuvvetlerin gelişi savaşı azaltmadı, artırdı. Varlıkları savaşın sebebidir. Afganistan'dan ayrılırlarsa savaşın nedenlerinden biri ortadan kalkacak. Savaşın bir tarafı zayıflayacak ve sonunda savaş sona erecek." diye konuştu.

- "Asıl talebimiz belirlenen tarihte yabancı askerlerin geri çekilmesi olacak"

Türkiye'de yapılacak toplantı hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını dile getiren Vardak, "Bu konu tartışılıyor ve asıl talebimiz, ülkemizin bağımsızlığı için (Doha Anlaşması'nda) kararlaştırıldığı gibi, belirlenen tarihte yabancı askerlerin geri çekilmesi olacak." dedi.

Naim Vardak, diğer öncelikli talepleri arasında Afganistan'da gelecekte İslam ilkelerine dayalı, halkın sorunlarını çözebilecek, güvenliklerini sağlayabilecek güçlü, istikrarlı ve kapsayıcı bir sisteme sahip olmalarının yer aldığını belirtti.

Tüm ülkelerin Afganistan'da olumlu rol oynamasını, bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşması için Afgan halkıyla birlikte çalışmasını umduklarını vurgulayan Vardak, Afganistan'da güçlü ve istikrarlı bir sistemin kurulmasına katkıda bulunulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Meselelerin şu anda Afganlar arası görüşmelerde tartışıldığına dikkati çeken Vardak, "Bu konuda devam eden bir tartışma var. Afganlar arası görüşmeler sonucunda sorunların çözüleceğini umuyoruz. Devam eden çabaların bir çözüm getireceğini umuyoruz." dedi.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'da uygulamaya konulması düşünülen yönetim sisteminin de görüşülen konular arasında olduğunu ifade ederek, "Bu konuda masada bir fikir birliğine varmak istiyoruz. Elbette gelecekteki sistemin, İslami bir sistem olacağına şüphe yok. Afganlar arası görüşmelerde, sistemin nasıl olacağı, doğası ve şeklinin neye benzeyeceği, hangi kurumların oluşturulacağı ve çalışmalarının nasıl organize edileceğine dair tartışmalar olacak ve kararlar alınacak. Tüm bu konular müzakere masasında gündeme getirilecek." diye konuştu.

Naim Vardak ayrıca İslam dininin kadın ve erkeğe, diğer dinlerden daha fazla hak tanıması dolayısıyla Afganistan'da gelecekte kurulacak sistemde bu hakların erkeklere, kadınlara, yaşlılara, çocuklara ve gençlere verilmesinin bir sorumluluk olarak kabul edileceğini sözlerine ekledi.

- ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Afgan tarafları nihai anlaşmanın müzakeresi için ocak ayında usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak, 8 Mart'ta, 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisan ayında Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.