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Dünya

Taliban, Afganistan'dan kaçanlar için harekete geçti

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için 'İletişim ve Geri Dönüş' komisyonu kurdu.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:18
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Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban geçici hükümeti kabine toplantısında alınan kararla yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için "İletişim ve Geri Dönüş" adıyla bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Komisyonun başına geçici hükümetin Maden ve Petrol Bakanı Vekili Mevlevi Şahabuddin Dilaver'in getirildiğini ifade eden Samangani, bazı bakan vekillerinin de komisyonun üyesi olarak tayin edildiğini belirtti.

Komisyonun yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesi için nasıl bir çalışma yürüteceği ise açıklanmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti.

Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceğine yönelik çağrı yapmıştı.

  • Taliban
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