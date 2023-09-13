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Dünya

Taliban, Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu raporunu reddetti

Afganistan'da Taliban hükümeti, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 'Afganistan ve komşu ülkelerde, sentetik uyuşturucu kaçakçılığının ciddi oranda artış gösterdiği' yönünde yayımladığı rapora tepki gösterdi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Taliban, Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu raporunu reddetti
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Taliban geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili UNODC'un yayımladığı raporu reddettiklerini söyledi.

Afganistan'da uyuşturucunun yok edilmesiyle ilgili çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Mücahid, haşhaş ekimi, ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığının tamamen yasaklandığını belirtti.

Mücahid, bu yasakların hepsinin önemli gelişmeler olduğunu, Afganların artık ülkenin uyuşturucu bataklığından temizlenmek üzere olduğunu hissetmeye başladığını sözlerine ekledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC, 10 Eylül'de yayımladığı raporda, Afganistan ve komşu ülkelerde sentetik uyuşturucu kaçakçılığının ciddi oranda artış gösterdiğini, 2017-2021'de ele geçirilen metamfetamin miktarının 12 kat arttığını bildirmişti.

Afganistan ve çevresinde 2017'de ele geçirilen 2,5 ton sentetik uyuşturucunun 2021'de 29,7 tona çıkarak 12 kat arttığına işaret edilen raporda, Taliban'ın Afganistan'da 2022'de eroini yasaklamasına rağmen ticaretinin sınırlı da olsa devam ettiği kaydedilmişti.

Raporda, ayrıca yasak sonrası metamfetamin kaçakçılığı ve üretiminde ciddi artış görüldüğü, bölgede üretilen uyuşturucunun etkili olduğu pazarın yeniden şekillendiği vurgulanmıştı.

  • Taliban tepkisi
  • UNODC raporu
  • sentetik uyuşturucu kaçakçılığı

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