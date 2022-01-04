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Dünya

Taliban harekete geçti! 40'tan fazla helikopter intikal ettirildi

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, eski hükümetin düşüşü sırasında Özbekistan ve Tacikistan'a intikal ettirilen helikopterlerin geri getirilmesi için görüşmelere başladı.

AA4 Ocak 2022 Salı 14:45 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 14:45
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Taliban geçici hükümetinin sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, eski Kabil yönetimi üyeleri tarafından başta Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere komşu ülkelere 40'tan fazla helikopterin intikal ettirildiğini söyledi.

Özbekistan ve Tacikistan'daki helikopterlerin iadesi için söz konusu ülkelerin yetkilileriyle görüşmelerin başladığını ifade eden Samangani, helikopterlerin ne zaman geri getirileceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi de Özbekistan ve Tacikistan hükümetlerine daha önce de helikopterlerin iadesi için taleplerin iletildiğini ve henüz olumlu bir dönüş yapılmadığını kaydetti.

Afganistan'da eski hükümet döneminde, birçoğu ABD tarafından hibe edilen 164'ten fazla helikopter bulunuyordu.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok helikopter eski hükümet üyelerince komşu ülkelere intikal ettirilmişti.

Ayrıca Taliban'ın ülkede yönetime gelmesiyle Afgan Hava Kuvvetlerinde görevli onlarca pilot da ülkeyi terk etmişti.

Hazırda pilot eksikliği yaşayan Taliban yönetimi, yurt dışına giden pilotların geri dönmesi için defalarca çağrıda bulunmuştu.

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