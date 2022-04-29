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Dünya

Taliban haşhaşa alternatif ürün ekimi için uluslararası toplumdan yardım istiyor

Afganistan'da Taliban yönetimi, haşhaşa alternatif ürün ekimi için uluslararası toplumdan yardım istiyor.

AA29 Nisan 2022 Cuma 14:07 - Güncelleme:
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Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, Ramazan Bayramı'yla ilgili yayınladığı mesajında, ülkede haşhaşın ekiminin tamamen yasaklandığını belirterek, bu yasağa herkesin uymasını istedi.

Sarhoşluk verici maddelerin yüz binlerce insanın hayatını tehdit ettiğini ifade eden Ahundzade, Taliban yönetiminin, haşhaş ekimine alternatif ürün bulunması için elinden gelen çabayı göstereceğine dikkati çekti.

Ahundzade, Afgan çiftçilerin haşhaş ekimine alternatif için uluslararası toplumdan yardım istediklerini belirtti.

Bölge ve dünya için bir tehdit olan bu büyük meseleyi kimsenin yüzeysel olarak algılamaması gerektiğini kaydeden Ahundzade, haşhaş ekiminin yasaklanmasının öneminin anlaşılması ve Taliban'la bu konuda pratik iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Ahundzade, "Dini ve modern eğitimi teşvik etmek, okullar ve kolejler açmak ve eğitimin ilerlemesi için çalıştıklarına" işaret ederken, orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması hususuna değinmedi.

- ESKİ SİYASİLER VE MUHALİFLERE ÇAĞRI

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından yurt dışına giden siyasi liderler ve muhaliflere ülkeye dönmeleri için çağrıda bulunan Ahundzade, ülkelerine dönerek güven içinde yaşayabileceklerinin altını çizdi.

Komşu ve diğer ilgili ülkeleri Afgan göçmenlerle uluslararası ilkelere dayalı iyi ilişkiler kurmaya davet eden Ahundzade, göçmenlere kötü muamele yapılmasının insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

Ahundzade, göçmenlere kötü muamelenin kimseye fayda sağlamayacağını, aksine iki ülke halkları arasında sürekli şiddet ve nefrete neden olacağını ifade etti.

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