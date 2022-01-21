İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban heyeti Norveç'teki görüşmelere katılacak
Dünya

Taliban heyeti Norveç'teki görüşmelere katılacak

Taliban heyetinin, gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet makamları da dahil, birtakım görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

AA21 Ocak 2022 Cuma 12:57 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:58
ABONE OL

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak tarihlerinde Oslo'ya davet edildiği belirtildi.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu toplantılara hangi ülkelerin katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirdi.

Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtti.

Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.