Taliban ile ABD, Afganistan'ı görüştü

Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Taliban heyetinin iki gün çeşitli düzeylerde görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmelerde her iki taraf arasında öncelik olarak güvenin tesis edilmesi ve bu yönde pratik adımların atılmasının konuşulduğunu ifade eden Belhi, ayrıca (Taliban'a yönelik) kara liste ve yaptırımların kaldırılması ve Afganistan'ın dondurulan paralarının serbest bırakılmasının istenildiğini belirtti.

Belhi, Afganistan'ın ekonomik istikrarının sağlanması, uyuşturucuyla mücadele ve insan haklarının ele alındığı görüşmede, Afganistan'a insani yardımın devamı, Afganistan'a rahat seyahat edilebilmesi, yurt dışındaki Afganlara konsolosluk hizmetlerinin sağlanması konularının da masaya yatırıldığını kaydetti.





