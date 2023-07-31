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Dünya

Taliban ile ABD, Afganistan'ı görüştü

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taliban heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve beraberindeki heyetle Afganistan konusunu görüştü.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Taliban ile ABD, Afganistan'ı görüştü
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Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Taliban heyetinin iki gün çeşitli düzeylerde görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmelerde her iki taraf arasında öncelik olarak güvenin tesis edilmesi ve bu yönde pratik adımların atılmasının konuşulduğunu ifade eden Belhi, ayrıca (Taliban'a yönelik) kara liste ve yaptırımların kaldırılması ve Afganistan'ın dondurulan paralarının serbest bırakılmasının istenildiğini belirtti.

Belhi, Afganistan'ın ekonomik istikrarının sağlanması, uyuşturucuyla mücadele ve insan haklarının ele alındığı görüşmede, Afganistan'a insani yardımın devamı, Afganistan'a rahat seyahat edilebilmesi, yurt dışındaki Afganlara konsolosluk hizmetlerinin sağlanması konularının da masaya yatırıldığını kaydetti.



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