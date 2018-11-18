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Taliban ile ABD yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi konusunda uzlaştı

Afganistan Yüksek Barış Şurası, Taliban yetkilileri ile ABD temsilcisi arasında yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

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Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşerek ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını söyledi.
 
Taliban ile barış görüşmelerinin birinci etabının çok yakında başlayabileceğini dile getiren Muhammed, yabancı güçlerin çekilmesi, örgütün tutuklu üyelerinin serbest bırakılması ve örgütün kara listeden silinmesinin Taliban'ın başlıca barış şartları olduğunu belirtti.
 
Muhammed, yakın zamanda tutuklu bazı örgüt üyelerinin serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti.
 
Yüksek Barış Şurasının, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerin dışında olduğunu söyleyen Muhammed, bu nedenle görüşmelerin detaylarından habersiz olduklarını kaydetti.
 
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, geçen haftalarda da Taliban temsilcileriyle Katar'da bir araya gelmişti.
 
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için kurulacak uzlaşı komisyonunun üyelerini belirlemek amacıyla parti liderleri ve siyasilerle görüşmeye başladı.
 
Gani, Cemiyet-i İslami Afganistan Partisi lideri Selahuddin Rabbani, Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar ve Vahdet-i İslami Mardum Afganistan Partisi lideri Muhammed Muhakkik ve siyasilerden İsmail Han, Ata Muhammed Nur ve Abdul Rasul Sayyaf ile bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Harun Çahansuri, Cumhurbaşkanı Gani'nin, müzakerelerde görev alacak uzlaşma komisyonunun kurulması için liderler, siyasiler ve Taliban ile görüştüğünü belirtti.
 
Barışın ulusal bir konu olduğunu belirten Çahansuri, bu nedenle barış konusunda her kesimin görüşüne başvurulacağını söyledi.

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