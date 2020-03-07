Taliban ile müzakere heyeti 3 gün içinde belirlenecek

AA 07 Mart 2020 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 18:15

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Parlamentosunun yeni yasama dönemi açılışında yaptığı konuşmada, müzakere heyetinin, nitelikli, kapsayıcı ve yetkili olacağını belirtti.

Müzakere heyetinin anayasa, cumhuriyet ve Afgan halkının temel haklarını savunabilecek kişilerden oluşacağını kaydeden Gani, "Taliban ile Afganlar arası müzakereleri yürütecek heyet listesi 3 gün içinde belirlenecek, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Gani, Taliban ile müzakereleri gerçekleştirecek heyetin Afganistan hükümetini ve halkını temsil edeceğini kaydetti.

Taliban ile esir takası

Ülke hapishanelerinde kendisinin de Taliban mahkumlarının kalmasını istemediğini dile getiren Gani, ancak bu esir takasının şeffaf bir süreç ve açık mekanizmalarla yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan'ın hassas ve tarihi bir süreçten geçtiğinin altını çizdi.

Taliban ile esir takasının müzakere yoluyla yapılacağını aktaran Gani, Afganistan halkının, Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasının ardından tekrar cepheye gitmeyeceğinden emin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gani, "Afganistan halkı kalıcı bir barış ve 40 yıldır devam eden savaşın sonlanmasını istiyor, bu nedenle bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

ABD-Taliban anlaşması

ABD ve Taliban’ın, yaklaşık iki yıl süren müzakerenin ardından 29 Şubat'ta Doha’da imzalanan anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Amerikan yönetimi ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini Nisan 2021'e kadar çekecek.

ABD, yaklaşık 14 bin askerinin 5 binini temmuzun 15'ine kadar çekmiş olacak. Taliban ile Kabil yönetimi arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart’a kadar Afgan yönetimi 5 bin mahkumu, örgüt de elinde tuttuğu binden fazla kişiyi serbest bırakacak.

ABD yönetimi, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlarının ağustosa kadar kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) girişimlerde bulunacak. ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor veya güç kullanma tehdidinden kaçınacak.

Taliban ise diğer terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak ABD ve diğer ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyecek ve bunlarla iş birliği yapmayacak.

ABD Savunma Bakanlığına göre, 2001-2019 yıllarında yalnızca askeri operasyonlar için 975 milyar doların harcandığı Afganistan’da, altyapı yardımları dahil edilince toplam masrafın 1 trilyon doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. ABD, bu süre zarfında 2 bin 400 askerini kaybetti.

Taraflar, Taliban’ın yeni dönemde ülke yönetimine nasıl katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mensuplarının salınması için örgütün Pakistan’daki merkezini Afganistan’a taşımasını şart koştu.