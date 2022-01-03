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Dünya

Taliban istihbaratı 3 ton içkiyi nehre döktü

Afganistan'da Taliban istihbaratının 3 ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktüğü bildirildi. Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 13:12 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
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Taliban yönetiminin İstihbarat Başkanlığı, Kabil'in Karte-i Çar bölgesinde içki satılan mekana baskın düzenlendiğini duyurdu.

Üç ton içkiye el konulduğu ifade edilen açıklamada, alkol satışı yapan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada alkol kullanmanın haram olduğu ve Müslümanların içkiden sakınması gerektiği kaydedildi.

İstihbarat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde içkinin Kabil Nehri'ne dökülmesi yer alıyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana uyuşturucu bağımlıları da dahil olmak üzere içki imalatı ve satışı yapılan mekanlara yönelik baskınlar ülke genelinde arttı.

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