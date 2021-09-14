Taliban kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel görev başında!

AA 14 Eylül 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:19

ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen havalimanındaki işleyiş normale dönmeye devam ediyor.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60'a ulaşması bekleniyor.

Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.

Havalimanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.

Taliban'ın tüm eski hükümet çalışanlarına işlerine dönme çağrısı yaptığını hatırlatan Hamedan, "Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havalimanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir kadın personel de "Tekrar işe dönmekten mutluyuz. Taliban'dan maaş sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan, önceki hükümet döneminde faaliyet gösteren sınır polisleri de havaalanında çalışmaya başladı.

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol etmesinden sonra burada çalışan kadınlar, Taliban'ın kadınların çalışması konusundaki belirsiz tutumu nedeniyle işlerine gitmemişti.