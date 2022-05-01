İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şaşırtan gelişme! 6 yılda ikinci kez yüzünü gösterdi
Dünya

Şaşırtan gelişme! 6 yılda ikinci kez yüzünü gösterdi

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutlayan Afganistan'da 6 yıl içinde ikinci kez halka seslendi. Sıkı güvenlik önlemleri altında Taliban'ın kalesi Kandahar'da bayram namazı sırasında bir konuşma yapan Ahundzade, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'ın 'özgürlük ve güvenliğe' kavuştuğunu söyledi.

Star Gazetesi1 Mayıs 2022 Pazar 14:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Ramazan Ayı'nı diğer İslam ülkelerine göre bir gün erken tamamlayan Afganistan, bugün bayramın ilk gününü kutladı. Binlerce Afgan bayram namazı için camilere akın etti.

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade ise, ülkenin kuzeyindeki Kandahar kentinde bayram namazına giden Afganlara seslendi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Kandahar'daki Eid Kah Camisi'ne gelen Ahundzade, kendisini dinleyen binlerce insanı "zafer, özgürlük ve başarı" için tebrik etti.

Kısa bir konuşma gerçekleştiren Ahundzade, ülkesinin "İslami rejime tekrar kavuşarak güvenli bir duruma gelmesine" yardımcı olanlara da teşekkür etti.

Alınan güvenlik önlemlerinden bahseden AFP muhabiri, gazetecilerin Ahundzade'ye yaklaşmasının engellendiğini, camiye gelenlerin detaylı bir şekilde arandığını ve bayram namazı boyunca caminin üzerinde iki helikopter gezindiğini aktardı.

Öte yandan bu ziyaret, Ahundzade'in 2016'da Taliban liderliğini devralmasından bu yana bilinen ikinci kamuoyu önüne çıkışı.

Taliban hesapları tarafından sosyal medyaya servis edilen bir ses kaydına göre Ahundzade, geçtiğimiz Ekim ayında Kandahar'daki Dar al-Ulum al-Hakimiya camisini de ziyaret ederek ilk defa halk karşısına çıkmıştı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.