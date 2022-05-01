Şaşırtan gelişme! 6 yılda ikinci kez yüzünü gösterdi

Ramazan Ayı'nı diğer İslam ülkelerine göre bir gün erken tamamlayan Afganistan, bugün bayramın ilk gününü kutladı. Binlerce Afgan bayram namazı için camilere akın etti.

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade ise, ülkenin kuzeyindeki Kandahar kentinde bayram namazına giden Afganlara seslendi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Kandahar'daki Eid Kah Camisi'ne gelen Ahundzade, kendisini dinleyen binlerce insanı "zafer, özgürlük ve başarı" için tebrik etti.

Kısa bir konuşma gerçekleştiren Ahundzade, ülkesinin "İslami rejime tekrar kavuşarak güvenli bir duruma gelmesine" yardımcı olanlara da teşekkür etti.

Alınan güvenlik önlemlerinden bahseden AFP muhabiri, gazetecilerin Ahundzade'ye yaklaşmasının engellendiğini, camiye gelenlerin detaylı bir şekilde arandığını ve bayram namazı boyunca caminin üzerinde iki helikopter gezindiğini aktardı.

Öte yandan bu ziyaret, Ahundzade'in 2016'da Taliban liderliğini devralmasından bu yana bilinen ikinci kamuoyu önüne çıkışı.

Taliban hesapları tarafından sosyal medyaya servis edilen bir ses kaydına göre Ahundzade, geçtiğimiz Ekim ayında Kandahar'daki Dar al-Ulum al-Hakimiya camisini de ziyaret ederek ilk defa halk karşısına çıkmıştı.

Star Gazetesi