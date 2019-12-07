Amerikalı bir üst düzey yetkili, Amerika’nın 3 ay aradan sonra Katar’da yeniden Taleban heyetiyle görüşmelere başladığını ifade etti. İsmi açıklanmayan Amerikalı yetkili ABD'nin yeniden masaya oturduğunu söylerken görüşmelerin ülkedeki şiddet olaylarının azalması ve ateşkese odaklanacağını söyledi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bugün görüşmelerin yürütüldüğü Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taliban da görüşmelerin resmi olarak yeniden başladığını açıkladı.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Taliban ve ABD arasındaki görüşmeler kaldığı yerden tekrar başladı.

Şahin tarafından yapılan açıklamada , Molla Birader Ahund liderliğindeki Taliban heyeti ile ABD heyetinin görüşmelere yeniden başladığı, müzakerelerin "Anlaşmanın imzalanması ve buna ilişkin meseleler hakkında" olduğu ifade edildi.

Görüşmelerin yarın devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Suheyl Şahin, Enes Hakkani'nin de müzakereleri yürüten Taliban heyetinde yer aldığını belirtti.

Hakkani geçtiğimiz günlerde Taliban ile ABD arasındaki esir takasıyla serbest kalmıştı.

ABD-Taliban görüşmeleri

ABD ile Taliban, 2018 yılının Ekim ayından bu yana Afganistan barış süreci kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyordu.

MepaNews'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump 9 Eylül'de sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, başkent Kabil'de bir ABD askerinin öldürüldüğü gerekçesiyle, Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri sürecinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Taliban, anlaşma için her şey hazırken Trump'ın görüşmeleri iptal ettiğini açıkladığını, bunun en çok ABD'ye zarar vereceğini ve kararın ABD'nin barış karşıtı politikasını ifşa ettiğini ifade etmişti.

Taliban ABD'nin bu kararı aldığına pişman olacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Hareket, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan barış görüşmelerini iptal etmesiyle, bölge ülkeleriyle yaptığı müzakerelere ağırlık vermişti.

Hareketin siyasi heyeti görüşmelerin iptal edilmesinin ardından Eylül ayında Rusya, İran ve Çin'i ziyaret etmişti.

Taliban ve ABD arasında Eylül ayında askıya alınan görüşmeler yaklaşık 3 ay aradan sonra tekrar başladı.