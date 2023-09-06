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Dünya

Taliban ve Pakistan arasında gerilim! Sınırdaki kontrol noktası çatışmaya neden oldu

Taliban ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın, Pakistan sınır güçlerinin Taliban'ın sınırda kontrol noktası kurmasına karşı çıkmasıyla başladığı ve bunun sonucunda Torham Sınır Kapısı'nın kapatıldığı belirtildi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Taliban ve Pakistan arasında gerilim! Sınırdaki kontrol noktası çatışmaya neden oldu
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Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde bulunan, iki ülke arasındaki Torham Sınır Kapısı bölgesinde Taliban ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmanın, Pakistan sınır güçlerinin Taliban'ın sınırda kontrol noktası kurmasına karşı çıkmasıyla başladığı ve bunun sonucunda Torham Sınır Kapısı'nın kapatıldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çatışma nedeniyle insanların kaçışması ve kimilerinin de yaralanması yer alıyor.

Taliban yönetiminden çatışmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar meydana geliyor.

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