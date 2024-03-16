Taliban yönetimi, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Afganistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası kurumlar ve uluslararası toplum ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Mücahid, UNAMA'nın bu konuda fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Mücahid, "Afganistan halkı UNAMA'nın temsilcilik görevini iyi bir şekilde yerine getirmesini, Afganistan ve dünya arasında irtibat kurmasını, Afganistan'ın gelişimini, kazanımlarını, güvenlik ve istikrarını dünyaya yansıtmasını ve çekincesi olan ülkeler ile güven tesis edilmesini istiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), UNAMA'nın görev süresi bir yıl daha uzatılmıştı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Merkezi Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.