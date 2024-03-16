İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban yönetimi, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı
Dünya

Taliban yönetimi, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
Taliban yönetimi, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Afganistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası kurumlar ve uluslararası toplum ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Mücahid, UNAMA'nın bu konuda fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Mücahid, "Afganistan halkı UNAMA'nın temsilcilik görevini iyi bir şekilde yerine getirmesini, Afganistan ve dünya arasında irtibat kurmasını, Afganistan'ın gelişimini, kazanımlarını, güvenlik ve istikrarını dünyaya yansıtmasını ve çekincesi olan ülkeler ile güven tesis edilmesini istiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), UNAMA'nın görev süresi bir yıl daha uzatılmıştı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Merkezi Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.