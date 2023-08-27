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Dünya

Taliban yönetimi İranlı milletvekilleri ile ikili ilişkileri görüştü

Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden 7 İranlı milletvekilinden oluşan heyet, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Taliban yönetimi İranlı milletvekilleri ile ikili ilişkileri görüştü
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Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ahmed, tarafların güvenlik, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, sınırların korunması ve ticaret konularını ele aldıklarını belirtti.

Ahmed, Muttaki'nin Afganistan'da güvenliğin sağlandığını, uyuşturucuyla mücadelede önemli ilerleme katedildiğini ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi gerektiğini aktardığını kaydetti.

İranlı heyetin de iki ülkenin sınır güvenliği ve izinsiz sınır geçişler ile kaçakçılıkla mücadele konularında sürekli işbirliği halinde olması gerektiğini ifade ettiğini aktaran Ahmed, milletvekillerinin, İran'ın ticareti geliştirmeye hazır olduğunu belirttiğini vurguladı.

Ahmed, son dönemde Afganistan ile İran arasında yaşanan su krizine ise değinmedi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki su krizini görüşmüş ve Muttaki, Abdullahiyan'ı Kabil'e davet etmişti.

Afganistan ile İran arasında Hilmend Nehri'ndeki suyun paylaşımına ilişkin krize henüz bir çözüm bulunmuş değil. Bu konuda taraflar arasında zaman zaman gerilim tırmanırken çözüme ilişkin diplomatik görüşmeler ise devam ediyor.

  • Kabil ziyareti
  • İran milletvekilleri
  • Taliban görüşmesi

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