Taliban yönetimi Tahran'da Ahmed Mesud ile görüştü

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:27 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:27

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki'nin, Tahran ziyaretinde Ahmed Mesud ve İsmail Han ile görüştüğünü söyledi.

Muttaki'nin, her iki isme Afganistan'a dönmeleri ve can güvenlikleri konusunda güvence verdiğini aktaran Mücahid, kimsenin muhalif olmasına yol açacak bir sebebin kalmaması ve ülkenin geleceğinin herkes için güvenilir olması için çalıştıklarını belirtti.

- "İYİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de görüşmeyi doğrulayarak, "İran, Afganistanlı farklı gruplara ev sahipliği yapıyor. Bu ziyarette de İran, söz konusu müzakerelere ev sahipliği yaptı. Bu grupların liderleri arasında iyi bir görüşme gerçekleşti. Sonucun Afganistan halkı için ışıldayan bir gelecek olmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın 6 Eylül 2021'de Pencşir vilayetini ele geçirmesinin ardından ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un Pencşir'den Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

Ulusal Direniş Cephesi ise ülkede en son Taliban kontrolüne geçen Pencşir'in dağlık bölgelerinde hala direnişin devam ettiğini öne sürüyor.

Diğer yandan ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban'a karşı çatışmalara katılan ve günlerce direnen eski komutanlardan İsmail Han, 12 Ağustos 2021'de Herat'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle Taliban'a teslim olmuş ve birkaç gün sonra da İran'a kaçmıştı.